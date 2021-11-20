شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: استحوذنا بشكل كامل بمباراة المقاولون ولم نترجم كل الفرص لأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري، مشيرا إلى أن محمد الشناوي وأكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد شريف وأفشة وبيرسي تاو قد يكون الفريق كله لعب مباراتين مع منتخباتهم، ويعاني الفريق من حالة إجهاد.

وقال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون، إنه من الطبيعي أن ينخفض المستوى في الشوط الثاني، ولكن استحوذنا بشكل كامل على مجريات المباراة، كما أننا لم نترجم كل الفرص التي أتيحت لنا إلى أهداف وأضعنا فرص عديدة.

وأضاف أنه رغم الفوز الكبير على الزمالك حققنا فوز مهم على المقاولون، وعادة لم نكن نحقق الفوز في المباريات التي تعقب تحقيقنا لانتصارات في المباريات الكبيرة، أو بعد الفوز بنتيجة كبيرة في المباريات، ولكن سعداء بهذا الفوز لمواصلة الانتصارات بمسابقة الدوري.

أوضح أنه كان من الممكن منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء لإراحة الدوليين، ولكن لم نفضل هذا الخيار، واخترنا الاعتماد على المجموعة الأساسية ورغم أن المستوى تراجع بعض الشيء في الشوط الثاني، ولكن كنا الأفضل في المباراة وسيطرنا بشكل كامل على مجرياتها.

وعن طرد حمدي فتحي في مباراة المقاولون أكد أن اللاعب له أكثر من دور داخل الملعب وهو لاعب متعدد المهام، سواء في الدفاع أو وسط الملعب، وخسرنا لاعبا مهما بالكارت الأحمر الذي حصلنا عليه، ولكن هذا ليس عذرا لنا؛ لأن لدينا لاعبين آخرين قادرين على تعويض غيابه.