شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستعد للمصري في معسكر الإسكندرية تحت الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وحرم ضيق الوقت قبل فترة التوقف الحالي، رضا شحاته المدير الفني، من الاستعداد الجيد لمباراة المصري، بعد أربعة أيام فقط من لقاء الاتحاد، خاصة أن المباراتين أمام فرق جماهيرية كبيرة.

وقرر المدير الفني لفريق الجونة تمديد معسكر الفريق الساحلى بمدينة الإسكندرية لحين مباراة المصرى البورسعيدرى في الجولة القادمة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويعمل رضا شحاتة على توفير الجهد على لاعبى فريق الجونة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها بعض اللاعبين، خلال مباراة الاتحاد السكندرى وتفادى الهزيمة.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على الجونة بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.