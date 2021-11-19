شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19 /11 /2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19 /11 /2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، الأهلي "يصطاد" ذئاب المقاولون برأسية حمدى فتحى فى رحلة تأمين قمة الدورى، وأحمد سيد زيزو يتوج بجائزة رجل مباراة الزمالك والإسماعيلى، والمصري يقلب الطاولة على بيراميدز بـ10 لاعبين ويتعادل 2/2 فى الدورى، ورسميا.. مصر تستضيف كأس العالم للأندية لكرة السلة بمشاركة الزمالك .
الأهلي "يصطاد" ذئاب المقاولون برأسية حمدى فتحى فى رحلة تأمين قمة الدورى
حقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة ، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز .
سجل حمدي فتحي هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 68 من ضربة رأسية، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ12 نقطة جمعها من 4 انتصارات، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عن 4 نقاط جمعهم من تعادل وفوز وهزيمتين.
توج النجم أحمد سيد زيزو، الجناح الهجومى لنادى الزمالك، بلقب رجل مباراة القلعة البيضاء أمام الإسماعيلى، بعد قيادته الأبيض للفوز بهدفين دون رد، على الدراويش.
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض المغربي أشرف بن شرقي جناح الأبيض لالتواء في الأنكل أمام الإسماعيلي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري
تعادل إنبى مع نظيره سموحة بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز..
بهذه النتيجة ظل إنبى في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر مباراتين وتعادل لقاء وحيد وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.
حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على إستاد الإسماعيلية.
جاء هدف الزمالك الأول عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، بينما تكفل عمر السعيد بتسجيل الهدف الثاني للفريق الأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتعافى الزمالك من هزيمة الجولة الماضية أمام الأهلى في القمة، بينما واصل الإسماعيلي نزيف النقاط
المصري يقلب الطاولة على بيراميدز بـ10 لاعبين ويتعادل 2/2 فى الدورى
انتزع المصرى، بقيادة معين الشعباني مدرب الفريق، نقطة ثمينة من بيراميدز، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام،.
وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز فى الدقيقة 20، قبل أن يضيف وليد الكرتي الهدف الثاني في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني عاد المصري ليحرز حسن علي الهدف الأول في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، ثم أضاف عمرو مرعي الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 89.
رسميا.. مصر تستضيف كأس العالم للأندية لكرة السلة بمشاركة الزمالك
حصل الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، على شرف تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2022 والتى تقام لأول مرة فى قارة أفريقيا.