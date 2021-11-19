حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19 /11 /2021

تعادل إنبى مع نظيره سموحة بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز..

بهذه النتيجة ظل إنبى في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر مباراتين وتعادل لقاء وحيد وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.