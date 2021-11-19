شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحي يتعرض للطرد للمرة الأولى في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى، للطرد في مباراة المقاولون العرب، وهي حالة الطرد الأولى في تاريخ لاعب الأهلى عبر مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخبات.

وحصل حمدي فتحي على بطاقة حمراء، وذلك بعد تدخله العنيف ضد مهاجم المقاولون العرب أثناء انفراده بمرمى الشناوي.

وحقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل حمدي فتحي هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 68 من ضربة رأسية، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ12 نقطة جمعها من 4 انتصارات، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عن 4 نقاط جمعهم من تعادل وفوز وهزيمتين.

بداية حمدي فتحي كانت مع فريق دمنهور في موسم 2014-2015، عندما كان الفريق يلعب في الدورى الممتاز، وقدم أداء جيدا، وشارك وقتها في 31 مباراة ببطولة الدوري، وظهر بشكل رائع، ونال استحسان العديد من المديرين الفنيين؛ إذ سجل خلال الموسم 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وبعد هبوط دمنهور لدوري الدرجة الثانية، انتقل حمدى فتحي لصفوف نادي إنبي في موسم 2015-2016، لكن البداية لم تكن قوية مع الفريق البترولي، لينتقل إلى بتروجت في موسم 2016-2017 ليستعيد اللاعب مستواه العالي، ويعود بعد نهاية الموسم لصفوف النادي الأول مرة أخرى.

وفى موسم 2017-2018 تألق حمدي فتحي بقوة مع إنبي؛ إذ شارك في 29 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 4 آخرين، وفي الدور الأول من موسم 2018-2019 ظهر بمستوي مميز، وشارك في 16 مباراة سجل خلالها 3 وصنع هدفين، وبعد مفاوضات مكثفة من جانب الأهلي، انتقل اللاعب إلى القلعة الحمراء، ليبدأ مسيرة التألق.

وظهر حمدي فتحي منذ بدايته في الأهلي، تحت قيادة الأوروجواني مارتن لاسارتي، مرورًا بالسويسري رينيه فايلر، بمستوى أكثر من ممتاز، نجح خلاله أن يكون ضمن التشكيل الأساسي في أغلب المباريات.