شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي والمقاولون بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل حمدي فتحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من ضربة رأسية، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة جمعهم من 4 انتصارات، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عن 4 نقاط، جمعها من تعادل وفوز وهزيمتين.

وبهذا الفوز الثمين يؤمن الأهلي قمة الدوري، بعدما نجح المارد الأحمر في حصد نقاط المباريات التى خاضها في بطولة الدوري الموسم الجاري.

وخاض الأهلي مباراة المقاولون بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي وأكرم توفيق وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف.

فيما خاض المقاولون المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود أبو السعود، باسم علي، فاروقا نور الدين، محمد سمير، أحمد عبد العزيز، أحمد مجدي، عبد الرحمن جبنة، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد وعمر بسام.

جاءت بداية المباراة حماسية وهجومية من جانب الأهلي الذي ضغط بشكل قوى مع الدقائق الأولى، محاولاً تسجيل هدف مُبكر.

وتنوّعت هجمات الأهلي من اليمين بقيادة أكرم توفيق ومن الشمال عن طريق على معلول، وكذلك انطلاق بيرسي تاو وأفشة من العُمق.

وأشهر أحمد الغندور حكم المباراة بطاقة صفراء لأيمن أشرف للخشونة مع لاعبي المقاولون العرب.

وعكس سير المباراة قاد المقاولون العرب هجمة مرتدة خطة، وسجل هدفا عن طريق البوركيني فاروقا لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لعمر بسام لاعب المقاولون العرب للخشونة مع عمرو السولية ثم أشهر الحكم بطاقة صفراء لمدافع المقاولون محمد سمير للخشونة مع السولية أيضاً.

واصل الاهلي الضغط على المقاولون وأنقذ دفاع الأخير فرصة خطرة للـأهلي في الدقيقة الأخيرة من حمدي فتحي، حيث تصدى محمود أبو السعود فرصة تسجيل حقيقية للأهلي وتعرض أكرم توفيق للإصابة إثر صدام قوي مع لاعب المقاولون العرب أحمد عبد العزيز وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأكرم توفيق بعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من الفريقين وظهر واضحاً أن المقاولون يلعب بشكل هجومي أفضل من الشوط الأول ، وطالب لاعبو المقاولون بإحتساب ركلة جزاء لهم بدعوى لمس الكرة "يد" حمدي فتحي لكن تقنية الفار ألغت القرار.

وعاد الأهلي لإمتلاك منطقة وسط الملعب ونال أحمد عبد العزيز لاعب المقاولون بطاقة صفراء للخشونة مع بيرسي تاو وفي الدقيقة 61 شارك أحمد عبد القادر بدلاً من أيمن أشرف.

وسجل حمدي فتحي هدف الأهلي الأول في الدقيقة 68 بعدما أحسن حمدي التعامل مع ركنية رائعة من على معلول ، وأشتعلت المباراة عقب الهدف الأهلاوي حيث تحرر المقاولون من طريقته الدفاعية.

ونال أحمد مجدي لاعب المقاولون بطاقة صفراء للخشونة مع ديانج ، وشارك حسين الشحات بدلاً من بيرسي تاو وساهم نزول الشحات في زيادة القوة الهجومية للأهلي.

وفي آخر ربع ساعة نشط المقاولون العرب وأنقذ محمد الشناوي حارس الاهلي فريقه من هدف مُحقق بعدما أنقذ إنفراد من محمد سالم مهاجم المقاولون .

وفي آخر دقيقتين شارك حسام حسن بدلاً من محمد شريف كما شارك محمد هاني بدلاً من أكرم توفيق، ونال باسم علي لاعب المقاولون بطاقة صفراء للخشونة مع معلول، وأهدر الاهلي أكثر من فرصة لتسجيل هدف ثان ، وأشهر الحكم بطاقة حمراء لحمدي فتحي في آخر دقيقة وأحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة للمقاولون سددها محمد سمير بعيداً عن الشباك بعدها ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف.