شكرا لقرائتكم خبر عن قذيفة أفشة تضل طريقها نحو مرمى المقاولون..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي تسديدة قوية في اتجاه مرمى المقاولون العرب ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر فى الدقيقة 64 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد الأهلي والسلام في ختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلى تشكيل فريقه الذي سيواجه المقاولون العرب مساء اليوم الجمعة على استاد الأهلي والسلام في ختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف في الدفاع، وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج في الوسط ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، عمار حمدي، أحمد عبد القادر، محمد هاني، لويس ميكيسوني، حسين الشحات، وليد سليمان، حسام حسن، ياسر إبراهيم.

فيما أعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة النادي الأهلي بعد قليل في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام، وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى وباسم علي، فاروقا نور الدين، محمد سمير، أحمد عبد العزيز في الدفاع، وأحمد مجدي، عبد الرحمن جبنة، عبد الله ياسين ولويس إدوارد في الوسط محمد حمدي زكي وعمر بسام في الهجوم.

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً هاماً على غريمه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للدوري قبل فترة التوقف الدولى فيما يفتش ذئاب الجبل عن العودة للانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 9 نقاط من ثلاثة مباريات مسجلا عشرة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.