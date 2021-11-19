شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام يوسف تحقق أول ميدالية ذهبية لمصر والعرب فى بطولة العالم للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية أحلام يوسف، بأول ميدالية ذهبية لمصر وللعرب فى مسابقة 55 كجم كوميتيه، ضمن منافسات بطولة العالم للكاراتيه فى نسختها الخامسة والعشرين، المقامة حاليا فى مجمع حمدان الرياضى بإمارة دبى، خلال الفترة من 16 حتى 21 نوفمبر الجارى بمشاركة 117 دولة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تقدم كل من اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقى نائب رئيس الاتحاد الدولى رئيس الاتحادين الآسيوى والإماراتى للكاراتيه، والدكتور إبراهيم القناص عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الدولى رئيس الاتحاد العربى، بأحر التهانى إلى البعثة المصرية المشاركة بالبطولة على هذا الإنجاز، وقال الرزوقى إن مصر تمتلك خبرة طويلة فى هذه اللعبة، ولذلك ليس بغريب أن ينافس منتخبها على الميداليات الذهبية.

وتأهل للنزالات النهائية والمنافسة على الميدالية الذهبية لاعبو المنتخب المصرى عبدالله ممدوح فى وزن 75 كجم ويوسف عماد فى وزن 84 كجم ومنة شعبان فى وزن فوق 68 كجم بينما يتنافس على البرونزية كل من على الصاوى وياسمين الجويلى، فيما توقع حسام عجوز، نائب رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه ارتفاع عدد الميداليات فى نهاية البطولة إلى 7 ميداليات.



أحلام يوسف



