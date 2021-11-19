شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد زيزو يتوج بجائزة رجل مباراة الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النجم أحمد سيد زيزو، الجناح الهجومى لنادى الزمالك، بلقب رجل مباراة القلعة البيضاء أمام الإسماعيلى، بعد قيادته الأبيض للفوز بهدفين دون رد، على الدراويش، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، الجمعة، باستاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم موسم 2021 - 2022.

وقال الحساب الرسمى للزمالك، عبر تويتر، "ورجل مباراة اليوم باختيارات جمهورنا هو أحمد السيد زيزو".

وحقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على مضيفه الإسماعيلى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.





جاء هدف الزمالك الأول عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، بينما تكفل عمر السعيد بتسجيل الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتعافى الزمالك من هزيمة الجولة الماضية أمام الأهلى فى القمة، بينما واصل الإسماعيلى نزيف النقاط

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز فى 3 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 5، فيما يقبع الإسماعيلى بالمركز الأخير بدون بعدما خسر مبارياته الأربعة بالمسابقة وتلقت شباكه تسعة أهداف وسجل هدفا وحيدا.