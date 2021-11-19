شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: هدف تعادل المصرى من لمسة يد واضحة.. ونستحق ركلة جزاء "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مسئولو نادى بيراميدز استياءهم الشديد من الأخطاء التحكيمة التى ارتكبت خلال مواجهة المصرى البورسعيدى، التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 2 / 2.

وقال مصدر مسئول فى بيراميدز لـ"الخليج 365"، إن الأخطاء التحكيمة أدت لفقدان بيراميدز نقطتين بعدما تم احتساب هدف التعادل للمصرى البورسعيدى الذى سجله عمرو مرعى، لافتًا إلى أن الهدف تم تسجيله من لمسة يد واضحة، بالإضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق السماوى مستحقة لفخر الدين بن يوسف.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز فى الدقيقة 20، قبل أن يضيف وليد الكرتي الهدف الثاني في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني عاد المصري ليحرز حسن علي الهدف الأول في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، ثم أضاف عمرو مرعي الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة يرفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 10 في صدارة الدوري العام مؤقتاً بفارق نقطة عن الأهلي، ويرفع المصري رصيده إلى النقطة 4 في المركز العاشر بعد 4 تعادلات في الدوري العام.