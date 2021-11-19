شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك على هليوليدو فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره هليوليدو بنتيجة 46 /39 فى إطار الجولة السادسة عشرة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2021/2022، وتتبقى للزمالك فى المرحلة الأولى مواجهتان أمام كل من: سبورتنج و سموحة، أيام 28,29 نوفمبر الجارى.

وتقام الجولة السادسة عشرة لدوري كرة اليد يوم 28 نوفمبر الجارى بمواجهات بين كل من: أصحاب الحياد مع البنك الأهلى والأوليمبى مع أكتوبر وهليوبوليس مع الأهلى والشمس مع المعادى والحوار مع الطيران واستاد المنصورة مع الزهور وسبورتنج مع الزمالك وسموحة مع الجزيرة وهليوليدو مع طلائع الجيش.

وبدأ موسم الرجال ومرتبط كرة اليد فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.