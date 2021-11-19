شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة بن شرقى فى مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعرض المغربي أشرف بن شرقي جناح الأبيض، لالتواء في الأنكل أمام الإسماعيلي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة باستاد الإسماعيلية.

وأضاف أسامة، في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن بن شرقي تعرض لالتواء خفيف خلال المباراة، مؤكداً أن الإصابة خفيفة ولن تؤثر على تواجد اللاعب في المباريات المقبلة.

وفاز فريق الكرة الأول بنادى الزمالك على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف الزمالك الأول عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، بينما تكفل عمر السعيد بتسجيل الهدف الثاني للفريق الأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتعافى الزمالك من هزيمة الجولة الماضية أمام الأهلى في القمة، بينما واصل الإسماعيلي نزيف النقاط.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز فى 3 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 5، فيما يقبع الإسماعيلى بالمركز الأخير بدون، بعدما خسر مبارياته الأربع بالمسابقة، وتلقت شباكه تسعة أهداف وسجل هدفا وحيدا.