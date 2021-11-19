أكرم توفيق: أشعر بصعوبة في التنفس لكني بخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أكرم توفيق لاعب الأهلي بأنه يعاني من صعوبة في التنفس بعض الشيء، لكنه أكد في الوقت نفسه على أنه بخير.

وقال توفيق في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية عقب الفوز على المقاولون العرب: "الفوز بيد الله سبحانه وتعالي، اجتهدنا من أجل الانتصار في المباراة، نموت من أجلهم وسأظل أكرر هذه الجملة بشكل دائم".

وتابع: "لا أفكر من الأفضل في مركزي، أنا أركز أن أقدم كل الجهد المطلوب، سواء شاركت أنا أو هاني أو كريم نلعب من أجل الجمهور والفريق".

وأضاف: "كنا نلعب بشكل جيد على مدار 90 دقيقة، ولعبوا بنفس طريقتنا خلال المباريات الماضية، وهذا ساعدنا على معرفة أسلوبهم وكيفية التعامل معهم".

واختتم بتوضيح حالته بعد الإصابة التي تعرض لها بالارتطام مع مدافع المقاولون العرب، قائلًا: "أنا بخير ربما أواجه مشكلة من أجل التنفس بشكل جيد، لكني بخير حال".