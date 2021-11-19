قمصان: أسلوب المقاولون الدفاعي طبيعي بعد مباراة الزمالك.. وفتحي لم يخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح سامي قمصان مدرب النادي الأهلي، أن أسلوب فريق المقاولون العرب من الناحية الدفاعية "طبيعي" بعد مباراة فريقه ضد الزمالك.

وأضاف قمصان في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" الجمعة، :"أنهينا مرحلة مهمة بتحقيق العلامة الكاملة، والآن نبدأ مرحلة جديدة".

وتابع :"توقعنا الأسلوب الدفاعي لنادي المقاولون العرب بعد مباراة كبيرة ضد نادي الزمالك".

وتحدث قمصان عن حالة لاعبي الأهلي، قائلاً :"نقدر حالة إجهاد الدوليين، اللاعبين خاضوا أربع مباريات خلال عشرة أيام".

وانتقل قمصان للحديث عن طرد حمدي فتحي :"طرد حمدي فتحي في لغة الكرة (مش زعلانين منه)، طبيعي أن يقوم بهذا التصرف".

وأنهى :"نريد إنهاء هذه المرحلة بالفوز على غزل المحلة ثم سموحة بعد فوزنا على المقاولون العرب".

وتغلب الأهلي على منافسه المقاولون العرب بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن حسابات الأسبوع الرابع من مسابقة دوري we المصري.

ويتصدر الأهلي حاليًا ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة محققًا العلامة الكاملة من أربع انتصارات، حيث يتفوق الفريق الأحمر على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنقطتين والذي تعثر أمام المصري البورسعيدي بنتيجة (2-2) ضمن مباريات الجولة الحالية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه غزل المحلة، يوم الإثنين المقبل، في تمام الخامسة والنصف، ثم مواجهة سموحة يوم الخميس المقبل.