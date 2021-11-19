مصدر لمصراوي: كيروش يرغب في ضم لاعب فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر عن وجود اتجاه لدى المدير الفني للمنتخب الوطني، البرتغالي كيروش في ضم مدافع فيوتشر محمد عبدالمنعم.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة، إلى إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني يعقد اجتماعًا خلال الساعات الجارية تمهيدًا للإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات بطولة كأس العرب.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى وجود خلاف في بعض وجهات النظر داخل الجهاز الفني للمنتخب حول ضم محمد عبد المنعم.

ويلعب عبد المنعم في صفوف فيوتشر معارًا من قبل النادي الأهلي بعدما خاض موسمًا على سبيل الإعارة بصفوف سموحة.

وكان مصدر قد أشار يوم أمس الخميس، في تصريحات خاصة ليلاكورة، إلى أن منظمي بطولة كأس العرب قد وافقوا على إجراء المنتخب الوطني تغييرات بقائمته التي ستُشارك في البطولة.