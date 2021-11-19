اللائحة تكشف عقوبة حمدي فتحي بعد طرده أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعرض حمدي فتحي لاعب الأهلي لطرد مباشر بعد منع فرصة تسجيل هدف للمقاولون العرب خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الرابعة من دوري we المصري.

وعاد حكم المباراة أحمد الغندور إلى تقنية حكم الفيديو المساعد ليحول بطاقة صفراء أشهرها في وجه حمدي فتحي، إلى طرد مباشر للاعب الفريق.

وتنص لائحة العقوبات الخاصة برابطة الأندية المحترفة على، عقوبة إيقاف لمباراة واحدة مع عدم وجود غرامة مالية في حالة (الطرد لمنح هدف محقق أو إفساد فرصة لتسجيل هدف).

ويغيب حمدي فتحي بموجب طرده أمام المقاولون العرب مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدوري، التي ستقام على ستاد غزل المحلة، الإثنين القادم.

ويعود اللاعب بعد ذلك من أجل المشاركة في مباراة سموحة التي ستقام الخميس المقبل.