شكري نجيب يكشف لمصراوي حالته الصحية بعد سقوطه أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

كشف لاعب نادي الإسماعيلي، شكري نجيب، عن حالته الصحية عقب سقوطه في اللحظات الأخيرة من عمر مباراة فريقه أمام نظيره الزمالك.

وقال نجيب، في تصريحات خاصة لمصراوي:"الحمد لله أنا بخير، فقدت الوعي بنهاية مواجهة الزمالك، والطبيب أكد لي أنني تعرضت لهبوط بالدورة الدموية بسبب ضغط بدني ومجهود زائد وعدم التغذية بشكل مناسب لهذا المجهود".

وأتم لاعب الإسماعيلي تصريحاته بقوله:"أنا الآن بخير ووضعني الطبيب تحت الملاحظة لمدة ٢٤ ساعة؛ فإذا شعرت بأي شيء أطلبه على الفور..(الحمد لله جت سليمة)".

وانتهت المباراة بهزيمة الإسماعيلي بهدفين نظيفين أمام نظيره الزمالك، الذي نجح خلال الشوط الثاني في تسجيل هدفين، لمزيد من التفاصيل عن أحداث المباراة.. اضغط هنا