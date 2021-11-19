براون: مباراة الزمالك طمأنتني.. وأطلب الصبر من جماهير الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أثنى الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للإسماعيلي، على أداء لاعبيه أمام الزمالك ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري، رغم الخسارة بهدفين نظيفين.

وقال براون بعد أول مباراة للإسماعيلي تحت قيادته خلال المؤتمر الصحفي، إن الاداء طمأنه واللاعبوي حاولوا تنفيذ تعليماته الذي عمل عليها خلال الأيام الأربعة الماضية: "نتيجة 2-0 من ضربة جزاء وخطأ وحيد طوال المباراة من تسرع بسبب رغبة اللاعبين في التعادل تسبب في الهدف الثاني".

وأشار إلى أن ما ينقص لاعبي الإسماعيلي هو الثقة، مؤكدًا أنه يجب دعم اللاعبين والحفاظ عليهم.

وعن صفقات يناير، قال المدرب الجديد للدراويش: "سنقيم الأمور لتحديد احتياجاتنا".

وأكمل: "فترة التوقف ستكون هامة وسيكون لدينا قدرة على تعريف للاعبين على أفكارنا، سأكون كاذبا لو تحدثت عن تطور كبير في مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب قبل التوقف الدولي".

وقدم براون شكره لجماهير الإسماعيلي لمساندة: "كان نفسي أحقق الفوز للجماهير اليوم، ومازال أمامنا خطط كبيرة للتحسن، ممتن لجماهير الإسماعيلي الذين يساندونا من اليوم الأول، أعتقد أنهم لاحظوا تطور الأدام، وما أطلبه منهم هو الصبر، وانا متفائل".

وأردف: "لا أنظر إلى الخلف طوال مسيرتي، وسعيد بأداء اللاعبين اليوم بغض النظر عن النتيجة، نحن نمتلك لاعبين كبار، ولديهم عقلية احترافية".

ويقبع الإسماعيلي في ذيل جدول ترتيب الدوري بدون رصيد من النقاط بعد خسارة الجولات الأربعة الأولى من المسابقة.