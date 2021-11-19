كلوب مستمر مع ليفربول ولا يفكر في مستقبله على المدى الطويل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على أن وقته في النادي لم ينته بعد، ولكنه ليس في حالة مزاجية لمناقشة مستقبله على المدى الطويل.

في أول مؤتمراته الصحفية كمدير فني لفريق أستون فيلا هذا الأسبوع، قال ستيفن جيرارد، قائد ليفربول السابق، الذي يتم وصفه بأنه خليفة كلوب- قال إنه سيكون سعيدا إذا وقع المدرب الألماني على عقد مدى الحياة مع ليفربول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن عقد كلوب مع ليفربول مستمر حتى 2024، وبنهايته سيكون قد أمضى تسعة أعوام، وهي أطول فترة له كمدرب في أي نادي، وهذه الحقيقة ليست كافية بالنسبة له.

وقال :"رأيت ستيفن يقول العديد من الأشياء الجميلة والذكية".

وأضاف :" لا يجب علي أن أنظر لمثل هذه الأمور في هذه اللحظة الحمد لله، لأننا في منتصف هذا الموسم، وهذا كل ما نفكر فيه".

وأضاف :"لا يوجد أي مدرب آخر يتم سؤاله بهذا الكم بشأن ما سيحدث بعد ثلاثة أو أربعة أعوام. لم أفكر في هذا ولا أريد التفكير فيه".

وأكد :"الأمور جيدة كما هي.ستنتهي عندما تنتهي- ولكن الأمر بعيد كل البعد عن النهاية لذلك دعونا نركز على هذا".

وينصب تركيز كلوب على زيارة فريقه لأرسنال، بعدما تلقى الفريق أول هزيمة له هذا الموسم في آخر مبارياته أمام ويستهام.

وتعرضت استعدادات ليفربول لضربة موجعة بعدما عاد الثنائي جوردان هندرسون وأندرو روبرتسون من فترة التوقف الدولي بإصابات خفيفة والتي منعتهما حتى الآن من التدريب مع الفريق.