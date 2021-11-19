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معلول والجزيري على رأس قائمة تونس لكأس العرب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، قائمة نسور قرطاج المشاركة في بطولة كأس العرب قطر 2021.

وشهدت قائمة منتخب تونس لكأس العرب تواجد 4 لاعبين من وهم علي معلول لاعب الأهلي وفخر الدين بن يوسف لاعب بيرامييدز، وثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري.

وجاءت قائمة منتخب تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، معز حسن، بشير بن سعيد.

خط الدفاع: ياسين مرياح، منتصر طالبي، بلال العيفة، أيمن عبد النور، محمد دراجر،حمزة المثلوثي، علي معلول.

خط الوسط: محمد أمين بن حميدة، فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، غيلان شعلالي، سعد بقير، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، يوسف مساكني، نعيم سليتي، فيراس بلعربي، سيف الدين الجزيري، ياسين الشيخاوي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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