راموس يقترب من أول مشاركة مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن المدافع الإسباني سيرخيو راموس اقترب من المشاركة للمرة الأولى مع الفريق، وذلك بعد أربعة أشهر من انضمامه إلى الفريق قادما من ريال مدريد.

ووقع اللاعب الدولي الإسباني مع باريس سان جيرمان في تموز / يوليو الماضي في صفقة انتقال حر، لكنه غاب منذ ذلك الوقت بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

وفي حديثه بمؤتمر صحفي قبل مباراة الفريق أمام نانت في الدوري الفرنسي غدا السبت، أكد مدرب باريس سان جيرمان عودة راموس للتدريبات مؤكدا اقترابه من الانضمام لقائمة الفريق.

وقال بوتشيتينو: "سيرخيو راموس يعمل بشكل جيد لقد تدرب مع الفريق ثلاث مرات ويحرز تقدما رائعا، نحن مسرورون بذلك وسنرى إذا ما كان ممكنا مشاركته في المباراة المقبلة".

وبسؤاله حول غضب راموس من عدم مشاركته قال المدرب الأرجنتيني: "لاعب مثل راموس فاز بكأس العالم ولديه عقلية تنافسية كبيرة، سيجد من الصعب تقبل عدم المشاركة مثلما يريد".

وأضاف: "لكنه قوي للغاية ويعمل بشكل متواصل ونحن نظن أنه يتقدم بشكل جيد، يجب علينا الصبر، كل ذلك يشير إلى نضجه".

وتابع بوتشيتينو: "أنه يتعامل بشكل جيد مع العبء التدريبي، وهذه خطوة هامة للغاية للاقتراب من المشاركة".

وذكر النادي الباريسي، اليوم الجمعة، أن كل من رافينيا وأليكساندر ليتيلير وجوليان دراكسلر وجيانلويجي دوناروما، سيغيبون عن مباراة هذا الاسبوع، فيما يتوقع بوتشيتينو تواجد نيمار وليونيل ميسي ولياندرو باريديس، خاصة مع ظهور الثنائي الأخير (ميسي وباريديس) مع منتخب الأرجنتين في آخر مباراتين بتصفيات كأس العالم.

وعن نيمار قال بوتشيتينو: "لقد تدرب بشكل جيد اليوم، لست متأكدا لكنني أعتقد أنه سيتواجد في قائمة الفريق غدا".