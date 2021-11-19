تشافي يعد ببذل قصارى جهده لتحسين نتائج برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ (د ب أ):

أكد تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، على أهمية "وحدة" برشلونة ووعد ببذل قصارى جهده لتحسين نتائج الفريق.

وتم تعيين تشافي /41 عاما/ مؤخرا مدربا لبرشلونة خلفا لرونالد كومان، ليعود للنادي الذي قضى به 17 عاما أثناء مسيرته كلاعب.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل أولى مبارياته في تدريب برشلونة أمام إسبانيول غدا السبت :" نحتاج لكل الدعم. سنقدم كل ما عندنا في الملعب. لن يكون لدينا أي مشكلة في الطريقة، بكل تأكيد. سنقدم كل ما عندنا".

وأضاف :"يجب أن نكون متوحدين. سنحاول جعل الجماهير سعيدة، وتستمع بكرة القدم".

وأردف :" الأمر أكثر من مجرد جانب احترافي. أنا مشجع لبرشلونة، ولن يغير أي شخص هذا. سأقدم كل ما عندي لمحاولة تحقيق نتائج إيجابية".

وأضاف :"نحن برشلونة، ويجب أن نقدم أكثر من مئة في المئة من أدائنا".

وأكد :" لا يمكننا إهدار نقاط. نحن نحتل المركز التاسع في الترتيب، وهذه حقيقة. لا يمكننا إهدار نقاط في الغد. يجب أن نفوز".

وتحدث تشافي، الفائز بكأس العالم، عن أهمية الخبرة والشباب في الفريق، وأشار على وجه التحديد إلى عودة داني ألفيش /38 عاما/ وخافي /17 عاما/.

وقال :"ألفيش سيساعدنا كثيرا في هذا الجانب. أعرفه جيدا، إنه لاعب يعشق الفوز. إنه إيجابي للغاية، لديه شخصية عظيمة، وأيضا في الملعب شاهدناه. رأينا آخر مبارياته، هو في حالة بدنية رائعة".

وأكد :"خافي يمكنه اللعب كجناح،وكلاعب وسط مهاجم، وكمحور ارتكاز. لديه ملف تعريف كامل. لديه ناحية بدنية جيدة.إنه لاعب متعدد الاستخدامات، ولاعب مهم للغاية بالنسبة لنا".