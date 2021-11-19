فيديو اهداف الاهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري «رأسية فتحي ذهبية!»

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والمقاولون العرب، في الجولة الـ 4 ببطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 19-11-2021.

انتزع الاهلي انتصارًا صعبًا من أمام ضيفه المقاولون العرب بفضل رأسية حمدي فتحي، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام، ليواصل الأحمر انطلاقته الرائعة في الدوري المصري 2021/2022 بتحقيق الفوز الرابع تواليًا.

وبهذا الانتصار، رفع النادي الاهلي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، في المقابل تجمد رصيد المقاولون العرب عند 4 نقاط في المركز الـ12.

وبدأ الاهلي اللقاء بضغط قوي على المقاولون العرب، وأطلق لاعبوه تسديدتين من خارج منطقة الجزاء في ظرف دقيقتين تألق الحارس محمود أبو السعود في السيطرة عليهما بثبات.

ورد المقاولون العرب بقسوة في الدقيقة (13) حين نجح في هز شباك محمد الشناوي عبر المدافع المتقدم في كرة ثابتة، فاروقا نور الدين، ولكنه ألغي في الأخير بداعي التسلل على البوركينابي.

وكاد أكرم توفيق يضع الاهلي في المقدمة عند الدقيقة (19)، بعدما أقتحم منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ورواغ المدافع بمهارة قبل أن يسدد كرة قوية بيسراه أنقذها الحارس بمساعدة القائم.

تواصل المد الهجومي للمارد الأحمر، وهذه المرة عبر محمد شريف الذي روض تمريرة طولية من علي معلول بمهارة كبيرة داخل المنطقة في الدقيقة (23)، ولكن تسديدته من فوق الحارس كانت ضعيفة ليتمكن الدفاع من إبعادها بسهولة.

وهدأ ريتم الفريقين مع إنحصار الكرة في منتصف الملعب، قبل أن يظهر الحارس محمود أبو السعود بإنقاذ رائع حين تصدى لرأسية حمدي فتحي من على خط المرمى بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول من الجهة اليمنى في الدقيقة (44).

وتحصل المقاولون العرب على ضربة جزاء بعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني بداعي وجود لمسة يد على حمدي فتحي داخل المنطقة، ولكن الحكم ألغاها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

رأسية فتحي ذهبية!

استفاق الاهلي بعد ذلك، وهدد محمد مجدي أفشة مرمى المقاولون العرب عند الدقيقة (55)، بعدما قابل كرة عائدة من الدفاع بتسديدة مباشرة مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

وقرر موسيماني المخاطرة بالدفاع لحساب الهجوم، عندما استبدل أيمن أشرف بصانع الألعاب المتميز أحمد عبد القادر في الدقيقة (61)؛ قبل أن يظهر أفشة مجددًا في الدقيقة (64) بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم.

وكان أحمد عبد القادر قريب من افتتاح التسجيل للمارد الاحمر في الدقيقة (66)، حيث سدد كرة بعد مجهود فردي رائع داخل المنطقة اصطدمت بقدم أحد المدافعين وخرجت إلى الركنية بشكل قريب من القائم الأيسر للمرمى.

وجاء هدف تقدم النادي الاهلي من تلك الركنية في الدقيقة (67)، حينما تولى علي معلول تنفيذها بيسراه من على الجهة اليمنى، ارتقى لها حمدي فتحي وسبق الجميع ليضربها رأسية في الشباك الخالية.

واستمر ضغط النادي الاهلي لمضاعفة النتيجة، وحرمت العارضة بدر بانون من زيارة الشباك في الدقيقة (71)، بعد ضربة رأسية مميزة.

واصطدمت طموحات المقاولون العرب في تعديل النتيجة بالحارس العملاق محمد الشناوي الذي أنقذ الاهلي من تلقي هدف مؤكد حين تصدى لإنفراد صريح من أمام المهاجم محمد بسام في الدقيقة (79).

وصنع البديل حسين الشحات أكثر من فرصة بعد دخوله كبيدل لبيرسي تاو في الدقيقة (75)، أبرزها عرضيته الخادعة من الجهة اليمنى في الدقيقة (82) والتي أبعدها الدفاع في اللحظة الأخيرة قبل أن تصل إلى محمد شريف في مواجهة المرمى.

وفي الوقت المحتسب بدلًا الضائع تعرض لاعب الاهلي حمدي فتحي للطرد بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بعدما حرم لاعب المقاولون العرب لويس إدوارد؛ من انفراد صريح بالمرمى من خارج منطقة الجزاء.

وتولى المدافع محمد سمير تنفيذ الضربة الحرة المباشرة في الثواني الأخيرة وسددها قوية من أعلى حائط الصد لتخرج إلى ضربة مرمى، وينتهي اللقاء بفوز الاهلي على المقاولون العرب بهدفٍ دون رد.

فيديو اهداف الاهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري