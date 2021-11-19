فيديو اهداف الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري «زيزو يمارس هوايته المفضلة»

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك والاسماعيلي، في الجولة 4 ببطولة الدوري المصري الممتاز 2021/2022، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 19-11-2021.

مارس أحمد سيد زيزو هوايته المفضلة مؤخرًا وقاد نادي الزمالك لتحقيق الفوز على مستضيفه الاسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الاسماعيلية ضمن الجولة الرابعة في الدوري المصري 2021/2022.

وسجل ثنائية الزمالك أمام الاسماعيلي اليوم، أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء في الدقيقة (84)، والبديل عمر السعيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا؛ كما يعتبر انتصاره على الاسماعيلي اليوم هو التاسع تواليًا في جميع المسابقات.

في حين، تجمد الاسماعيلي في المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط، بعد خسارته في أول 4 مباريات كأسوأ بداية في تاريخ برازيل العرب بالبطولة المحلية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وكان الاسماعيلي هو الطرف الأفضل، حيث صنع أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، في حين لم يهدد الزمالك مرمى أصحاب الأرض في أي مناسبة.

ودخل مدرب الاسماعيلي الجديد خوان براون اللقاء بالتشكيلة التالية: محمد فوزي؛ باهر المحمدي، محمد هاشم، عصام صبحي؛ عماد حمدي، محمد عادل، أحمد مصطفى، عبدالرحمن مجدي؛ شكري نجيب، بينسون شيلونجو.

بينما جاءت تشكيلة الزمالك الاساسية كالآتي: محمد عواد؛ عبد الله جمعة، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي؛ طارق حامد، إمام عاشور؛ أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري.

زيزو يمارس هوايته المفضلة

وكاد الدراويش يباغت الفارس الأبيض بالهدف الأول بعد مرور دقيقتين على انطلاقة المباراة، حين أرسل شكري نجيب كرة عرضية من الجهة اليسرى ارتقى لها عبدالرحمن مجدي وضربها رأسية ولكن مرت أعلى من العارضة.

وهدد عبدالرحمن مجدي مرمى الزمالك مجددًا عند الدقيقة (24)، بعدما تقدم بالكرة من الجهة اليمنى وأطلق تصويبة صاروخية ملتفة من على حدود منطقة الجزاء جاورت القائم الأيسر ببضعة سنتيمترات.

واصل مجدي تألقه وصنع فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة (34) حينما وضع زميله بينسون شيلونجو في مواجهة المرمى بتمريرة رائعة، ولكن المهاجم الناميبي سدد كرة ضعيفة تصدى لها محمد عواد.

وفي الشوط الثاني استمر تفوق الاسماعيلي على الزمالك حتى الدقيقة (74)، التي شهدت الفرصة الأولى للأبيض حين أرسل أحمد سيد زيزو كرة عرضية قابلها عمر السعيد برأسية خرجت إلى ضربة مرمى.

وأتت الإنفراجة لنادي الزمالك في الدقيقة (82) بحصوله على ضربة جزاء بعدما ارتدت تسديدة مصطفى فتحي من يد المدافع باهر المحمدي داخل المنطقة، تولى تنفيذها أحمد سيد زيزو بنجاح وسددها قوية في سقف شباك محمد فوزي.

وأكد عمر السعيد الانتصار للفارس الأبيض بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (90+3)، من انفراد صريح بالمرمى من الجهة اليمنى أنهاه بروعة، مسددًا كرة أرضية متقنة على يمين الحارس.

فيديو اهداف الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري