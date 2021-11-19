الزمالك يحسم قمة "أولاد العم" بهدفى زيزو والسعيد

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف الزمالك الأول عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، بينما تكفل عمر السعيد بتسجيل الهدف الثاني للفريق الأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتعافى الزمالك من هزيمة الجولة الماضية أمام الأهلى في القمة، بينما واصل الإسماعيلي نزيف النقاط

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز فى 3 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 5، فيما يقبع الإسماعيلى بالمركز الأخير بدون بعدما خسر مبارياته الأربعة بالمسابقة وتلقت شباكه تسعة أهداف وسجل هدفا وحيدا.

بدأت المباراة قوية ومثيرة، وأرسل عبد الرحمن مجدي تمريرة عرضية من جهة اليسار وحولها عبد الرحمن مجدي برأسية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت الكرة لخارج الملعب، ورد الزمالك جاء عن طريق اشرف بنشرقي الذى سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها باهر المحمدي قبل وصولها للمرمى.

واصل الفريق الأبيض ضغطه على الدراويش، وأرسل أحمد سيد زيزو الكرة داخل منطقة الجزاء ولمسها سيف الدين الجزيري بكعب القدم من على القائم الأول ولكن شتتها الدفاع، بعدها إمام عاشور سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها باهر المحمدي قبل وصولها للمرمى.

ورد عبد الرحمن مجدي من جديد بكرة مقوسة مرت على يمين حارس الزمالك بجوار المرمى، بعدما تعرض شكرى نجيب لاعب الإسماعيلي لإصابة قبل مرور نصف ساعة بقليل.

وأشهر الحكم محمود البنا أول بطاقات اللقاء، مانحا محمد دسوقي ظهير ايسر الإسماعيلي البطاقة الصفراء بعد التدخل القوي على أحمد سيد زيزو، بعدها بدقائق دخل عماد حمدي لاعب الإسماعيلي في مشادة خفيفة مع اشرف بن شرقي لكن البنا تدخل وأمر باستمرار اللعب دون اي قرارات ادارية للاعبين.

في الدقيقة 62 جاءت أخطر فرص اللقاء حينما طالب الزمالك باحتساب ضربة جزاء لصالح مصطفى فتحي الذى تعرض للدفع في منطقة جزاء الإسماعيلي لكن البنا أمر باستمرار اللعب دون احتساب اي قرار، بعدما انفرد أحمد مصطفى بمرمى الزمالك لكن عواد كان لها بالمرصاد.

في الدقيقة 82 نجح الفريق الأبيض في الحصول على ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد باهر المحمدي داخل منطقة الجزاء، تكفل أحمد سيد زيزو بترجمتها لهدف الفريق الأول، وبينما كان الإسماعيلي يبحث عن هدف التعادل، نجح عمر السعيد بعد انطلاقة مميزة في تسجيل الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حارس مرمى: محمد فوزى، خط الدفاع: محمد دسوقى – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحى، خط الوسط: محمد عادل – عماد حمدى، أمامهم: أحمد مصطفى – شكرى نجيب – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم: شيلونجو.