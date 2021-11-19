احتفل بزفافه للمرة الثانية على زوجته الأولى.. أول تعليق من زوجة بيج رامي على صور زفافه

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الجدل سببها البطل المصري، ممدوح السبيعي، المعروف باسم بيج رامي، الفائز بالمركز الأول في بطولة «مستر أولمبيا 2021»، عقب انتشار صور له خلال احتفاله بزفافه للمرة الثانية، على زوجته الأولى، مروة المغربي، والدة بناته الثلاثة، الأمر الذي انقسم حوله متابعو السوشيال ميديا، بين حقيقة زفافه، وبين الزعم بأن الأمر مجرد مشهد تمثيلي.

أول تعليق من زوجة بيج رامي على صور زفافه

ومن جانبها، علقت مروة المغربي، زوجة البطل المصري، ممدوح السبيعي، المعروف باسم بيج رامي، الفائز بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، على انتشار صور زفافه للمرة الأولى، مؤكدة أنها صُدمت من الأمر.

وأشارت «المغربي»، خلال حديثها لموقع «هُن»، إلى إنها متفاجئة من تداول تلك الصور، التي لا تعرف عنها شيئا، ولا تعرف حقيقتها، قائلة: «صور إيه! وجواز إيه! أنا مشوفتش حاجة ولا أعرف أي حاجة، ولا عندي معلومة إنه اتجوز تاني».

زوجة بيج رامي تتحدث عن علاقتهما

وكانت مروة المغربي زوجة البطل بيج رامي تحدثت عن زوجها عقب فوزه من قبل، لـ «هن»، قائلة: «طيب جدًا ولو عنده بطولة وحد طلب منه المساعدة يساعده الأول وميتأخرش عن حد اللي في أيده لغيره مش ليه، عدى ومر بمواقف كتيرة كان بيقف بعدها على رجله، ويركز في هدفه وحلمه اللي عاوزه».

وعن التعليقات الحادة التي طالت زوجة اللاعب، من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: «مش بهتم بأي انتقادات أنا عمري ما شفته مُخيف ولا ضخم وغير طبيعي زي ما بيقولوا».

أما عن نظامه الغذائي، أكدت إنها تحرص على طهي جميع الأصناف له، مع مراعاة ظروف اللعبة، قائلة: «بيعمل دايت قاسي جدًا مع مدربه، لكن بعيد عن الدايت بعمله بط ومحاشي وصيادية وكل الأكلات».

الجدير بالذكر أن بيج رامي، ومروة المغربي، كُلل زواجهما بـ3 فتيات، هن «لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات».