محمد صلاح : تركيزي بالكامل مع الريدز ومنتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمد صلاح، نجم ليفربول، أن تركيزه الحالي منصب على الريدز ومنتخب مصر، وأنه لا يعلم ما سيحدث في المستقبل.

ونشر الحساب الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لصلاح أثناء عقده لقاء عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» مع طلاب إحدى المدارس المصرية، ورده على مستقبله مع الريدز، قائلًا:" لا أعلم على وجه التحديد، تركيزي بالكامل في الوقت الحالي مع ليفربول، وسعيد بتواجدي مع الريدز".

وأضاف:" تركيزي أيضًا مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، هذا هو الشئ الأهم في الوقت الحالي".

وشدد:" ركزوا في تعليمكم، ومن يمتلك هواية معينة أو يريد أن يصبح شيئًا معينًا، أهم شئ لو أنك حصلت على تعليم جيد، هذا سيحدث فارق كبير في مستقبلك وأن ترى الحياة بمنظور مختلف للغاية".

وعن رأيه في التعليم الرقمي، أتم صلاح:" أنا مع فكرة التعليم طالما تفيد كل الناس، وأي شخص بمقدوره أن تصل إليه المعلومة، هذه فكرة رائعة للغاية".