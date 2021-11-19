شريف وأفشة وتاو.. الأهلي يواجه المقاولون العرب بنفس تشكيل مباراة القمة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى، تشكيل فريقه الذى سيواجه المقاولون العرب مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام فى ختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي بنفس تشكيل مباراة القمة الأخيرة ضد الزمالك والمكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة

الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف

ويواجه فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مع دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة نظيره المقاولون العرب على ستاد الأهلى والسلام في ختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً هاماً على غريمه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للدوري قبل فترة التوقف الدولى فيما يفتش ذئاب الجبل عن العودة للانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 9 نقاط من ثلاثة مباريات مسجلا عشرة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.