شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين الأهلي والمقاولون العرب فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والمقاولون العرب المقامة حالياً باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.

ويخوض الأهلي مباراة المقاولون بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي وأكرم توفيق وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف.

فيما يخوض المقاولون المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود أبو السعود ، باسم علي، فاروقا نور الدين، محمد سمير، أحمد عبد العزيز ، أحمد مجدي، عبد الرحمن جبنة، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد وعمر بسام.

جاءت بداية المباراة حماسية وهجومية من جانب الأهلي الذي ضغط بشكل قوى مع الدقائق الأولى محاولاً تسجيل هدف مُبكر.

وتنوّعت هجمات الأهلي من اليمين بقيادة أكرم توفيق ومن الشمال عن طريق على معلول وكذلك إنطلاق بيرسي تاو وأفشة من العُمق.

وأشهر أحمد الغندور حكم المباراة بطاقة صفراء لأيمن أشرف للخشونة مع لاعبي المقاولون العرب .

وعكس سير المباراة قاد المقاولون العرب هجمة مرتدة خطة وسجل هدفاً عن طريق البوركيني فاروقا لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لعمر بسام لاعب المقاولون العرب للخشونة مع عمرو السولية ثم أشهر الحكم بطاقة صفراء لمدافع المقاولون محمد سمير للخشونة مع السولية أيضاً.

واصل الاهلي الضغط على المقاولون وأنقذ دفاع الأخير فرصة خطرة للـأهلي في الدقيقة الأخيرة من حمدي فتحي حيث تصدى محمود أبو السعود فرصة تسجيل حقيقية للأهلي وتعرض أكرم توفيق للإصابة إثر صدام قوي مع لاعب المقاولون العرب أحمد عبد العزيز وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأكرم توفيق بعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.