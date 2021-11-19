شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تسليم الدفعة الأولى من الكارنيهات الجديدة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمشرف العام على قسم الاشتراكات والعضويات بالنادي، أن الدفعة الأولى من الكارنيهات الجديدة سيتم تسليمها غدا السبت بعد انتهاء الهيئة القومية للبريد من طباعة 2243 كارنيها بالشكل الجديد.

وأضاف المندوه، أنه سيتم توزيع باقي الكارنيهات تباعا وذلك بعد الاتفاق مع الهيئة على زيادة معدل طباعة الكارنيهات الجديدة خلال هذه الفترة، حتى يتسنى لجميع الأعضاء المسددين للاشتراكات تسلم الكارنيه الجديد في وقت قصير على أن يتم الإعلان عن موعد تسليم باقي الكارنيهات من خلال الموقع الرسمي للزمالك ولوحة الإعلانات بالنادي.

وقدم حسام المندوه الشكر للدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد على التعاون المثمر طوال الفترة الماضية مع النادي، سواء من خلال إعداد وتجهيز الكارنيهات الجديدة لأعضاء النادي أو من خلال تنفيذ البوابات الإلكترونية.

وحول الامتيازات التي يقدمها الكارنية الجديد، قال المندوه في تصريحات للموقع الرسمي: "الكارنيه الجديد هو عبارة عن بطاقة إلكترونية مخصصة ذات شريحة ذكية متعددة الاستخدامات ومشفرة طبقا لمعايير السلامة والأمان الدولية لاستخدامات أعضاء النادي.. ويستخدم أيضا كأداة دفع إلكترونى متكامل لكل الخدمات المالية والمدفوعات والاشتراكات بأنواعها داخل النادي أو خارجه، وكذلك السماح بدخول وخروج العضو من البوابات الإلكترونية للنادي وذلك من خلال الربط مع نظام إدارة اشتراكات عضويات النادي.

وأوضح المندوه أن الكارت الجديد للعضوية بنادى الزمالك مدونة عليه بيانات عضو النادي وصورته الشخصية بالإضافة إلى بيانات تنفيذ المعاملات المالية ويستخدم في تنفيذ كل المعاملات المحلية والدولية مثل عمليات الشراء من المتاجر والمواقع الإلكترونية وسداد الفواتير وشحن خطوط المحمول وخدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلى المملوكة للبريد المصري والمملوكة للبنوك المختلفة داخل النادي وخارجه.

وتابع المندوه بأنه يستخدم أيضا في سداد الاشتراكات وغيرها من الخدمات التي يقدمها النادي للأعضاء.. كما يتم شحن رصيد الكارت من خلال المكاتب البريدية وماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبريد المصري أو من خلال تحويل الرصيد بين كروت الأعضاء باستخدام تطبيق المحمول المخصص للأعضاء أو من خلال استقبال تحويلات بنكية من البنوك الأخرى على رقم الكارت.

ووجهت إدارة الاشتراكات وشئون العضوية بالنادي، أعضاء النادي بالتوجه لقسم الاشتراكات غدا السبت لتسلم بطاقة العضوية للموسم 2021-2022 وذلك للعضويات من أرقام ( 1) إلى ( 2243 ) على أن يتم تسليم بطاقات العضوية على النحو الآتي:

العضويات من 1 إلى 750 شباك رقم 2

العضويات من 751 إلى 1500 شباك رقم 3

العضويات من 1501 إلى 2243 شباك رقم 4.

وتنوه إدارة الاشتراكات بضرورة إحضار الأعضاء صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لإجراء تحديث البيانات وربط التعاملات المالية برقم الفيزا الخاص بكارنيه العضوية.. كما يرجى إحضار إيصال السداد أثناء تسلم الكارنيهات.