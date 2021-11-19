شكرا لقرائتكم خبر عن ضيق الوقت سبب استمرار معسكر الجونة في الإسكندرية استعدادا للمصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طوى الجهاز الفني لفريق الجونة صفحة مباراة الاتحاد السكندري، التي جمعت الفريقين أمس الخميس على استاد الإسكندرية، وبدأ الفريق مباشرة الاستعداد لمباراة المصري، المقرر لها بعد الاثنين القادم ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدورى المصري الممتاز.
وحرم ضيق الوقت قبل فترة التوقف الحالي، رضا شحاته المدير الفني، من الاستعداد الجيد لمباراة المصري، بعد أربعة أيام فقط من لقاء الاتحاد، خاصة أن المباراتين أمام فرق جماهيرية كبيرة.
وقرر المدير الفني لفريق الجونة تمديد معسكر الفريق الساحلى بمدينة الإسكندرية لحين مباراة المصرى البورسعيدرى في الجولة القادمة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.
ويعمل رضا شحاتة على توفير الجهد على لاعبى فريق الجونة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها بعض اللاعبين، خلال مباراة الاتحاد السكندرى وتفادى الهزيمة.
وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على الجونة بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.