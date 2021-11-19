شكرا لقرائتكم خبر عن ضيق الوقت سبب استمرار معسكر الجونة في الإسكندرية استعدادا للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طوى الجهاز الفني لفريق الجونة صفحة مباراة الاتحاد السكندري، التي جمعت الفريقين أمس الخميس على استاد الإسكندرية، وبدأ الفريق مباشرة الاستعداد لمباراة المصري، المقرر لها بعد الاثنين القادم ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدورى المصري الممتاز.

وحرم ضيق الوقت قبل فترة التوقف الحالي، رضا شحاته المدير الفني، من الاستعداد الجيد لمباراة المصري، بعد أربعة أيام فقط من لقاء الاتحاد، خاصة أن المباراتين أمام فرق جماهيرية كبيرة.