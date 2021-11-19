شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى بطولة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والمقاولون العرب باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مباراة المقاولون بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف في الدفاع، وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج في الوسط ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد بدلاء الاهلي كل من : علي لطفي، عمار حمدي، أحمد عبد القادر، محمد هاني، لويس ميكيسوني، حسين الشحات، وليد سليمان، حسام حسن، ياسر إبراهيم.

فيما يخوض المقاولون المباراة بتشكيل مكوّن من :

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الظهر: باسم علي، فاروقا نور الدين، محمد سمير، أحمد عبد العزيز

خط الوسط: أحمد مجدي، عبد الرحمن جبنة، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد

وفي الهجوم عمر بسام.