شكرا لقرائتكم خبر عن خوان براون: شكرا لنجوم الإسماعيلي وراض عن الأداء رغم الهزيمة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدلى الأرجنتيني خوان براون، المدير الفنى للإسماعيلى، بتصريحات عقب الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في قمة الجولة الرابعة ببطولة الدورى المحلى.
وقال براون فى المؤتمر الصحفى: "راض بشكل كبير عن أداء الفريق اليوم طبقا للوقت القصير الذي عملنا فيه.. واجهنا فريقا كبيرا يضم نجوم مميزين، إلا أننا نجحنا في صنع فرص تهديفية".
وأضاف: "الزمالك أحرز هدفا من ركلة الجزاء والهدف الثاني كان خطأ بسبب تسرع اللاعبين من أجل التعويض.. أشكر اللاعبين على الجهد المبذول اليوم، ونحتاج لوقت أكبر للتعرف على اللاعبين.
وتابع: "استبدال محمد عادل جاء بسبب الإرهاق الذي ظهر عليه و فضلنا الدفع بدونجا.. شاهدت مباريات الفريق الأخيرة، وأرى أن هناك تطورا اليوم خاصة فيما يخص صناعة الفرص، واللاعبون يريدون الثقة الفترة القادمة لتقديم الأفضل".
جاء هدف الزمالك الأول عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، بينما تكفل عمر السعيد بتسجيل الهدف الثاني للفريق الأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتعافى الزمالك من هزيمة الجولة الماضية أمام الأهلى في القمة، بينما واصل الإسماعيلي نزيف النقاط
بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، فاز فى 3 وخسر لقاءً وحيدا، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 5، فيما يقبع الإسماعيلى بالمركز الأخير بدون بعدما خسر مبارياته الأربع بالمسابقة، وتلقت شباكه تسعة أهداف وسجل هدفا وحيدا.