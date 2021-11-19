شكرا لقرائتكم خبر عن خوان براون: شكرا لنجوم الإسماعيلي وراض عن الأداء رغم الهزيمة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الأرجنتيني خوان براون، المدير الفنى للإسماعيلى، بتصريحات عقب الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في قمة الجولة الرابعة ببطولة الدورى المحلى.

وقال براون فى المؤتمر الصحفى: "راض بشكل كبير عن أداء الفريق اليوم طبقا للوقت القصير الذي عملنا فيه.. واجهنا فريقا كبيرا يضم نجوم مميزين، إلا أننا نجحنا في صنع فرص تهديفية".

وأضاف: "الزمالك أحرز هدفا من ركلة الجزاء والهدف الثاني كان خطأ بسبب تسرع اللاعبين من أجل التعويض.. أشكر اللاعبين على الجهد المبذول اليوم، ونحتاج لوقت أكبر للتعرف على اللاعبين.

وتابع: "استبدال محمد عادل جاء بسبب الإرهاق الذي ظهر عليه و فضلنا الدفع بدونجا.. شاهدت مباريات الفريق الأخيرة، وأرى أن هناك تطورا اليوم خاصة فيما يخص صناعة الفرص، واللاعبون يريدون الثقة الفترة القادمة لتقديم الأفضل".