شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى 1-1 يحسم مباراة إنبى وسموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل إنبى مع نظيره سموحة بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وقد افتتح التسجيل للفريق السكندرى مروان حمدى في الدقيقة 34، قبل أن يتعادل مصطفى شلبى للفريق البترولى في الدقيقة 37.

بهذه النتيجة ظل إنبى في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر مباراتين وتعادل لقاء وحيد وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

فيما تراجع سموحة إلى المركز الثامن برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في ثلاث مباريات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وتلقت شباكه 5 أهداف.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: مصطفى دويدار – إبراهيم يحيى – محمد إسماعيل - مروان داوود، خط الوسط: أحمد العجوز – مصطفى جمال – مصطفى شكشك، الهجوم : دينو بيتر – جون إيبوكا – مصطفى شلبي.

بينما دخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: رجب نبيل، محمود عزت، محمد شكري، أحمد رمضان بيكهام،خط الوسط: محمود حليمو، عبد الرحمن عامر، محمد كناريا، شريف رضا، حسين فيصل، خط الهجوم: مروان حمدي.