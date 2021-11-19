ناصر عباس: اختلاف المعايير بين الـVAR والبنا الأبرز فى لقاء الإسماعيلي والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - الإسماعيلي * الزمالك

المسابقة: بطولة الدوري المصرى (الأسبوع الرابع)

الملعب: استاد الإسماعيلية

نتيجة المباراة: هدفان دون رد لصالح الزمالك

حكم المباراة: محمود البنا

المساعد الأول: سامى هلهل

المساعد الثاني: شريف عبد الله

الحكم الرابع: أحمد حمدى

حكام الـVAR: طارق مجدى، حسنى سلطان.

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة: محمود البنا

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة: في مباراة من المباريات متوسطة المستوى تمكن فيها محمود البنا من السيطرة على أحداث وسير المباراة بشكل جيد وكانت أهم الأحداث كالتالي:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 61 سقوط لاعب الزمالك مصطفى فتحى داخل منطقة جزاء الإسماعيلي مطالبا بركلة جزاء، محمود البنا قريب من الحدث وقرار صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء نتيجة للالتحام الطبيعى.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 82 يحتسب البنا ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك نتيجة لاعتراض تصويب الكرة باليد من مدافع الاسماعيلي باهر المحمدى داخل منطقة الجزاء وإنذار صحيح أيضا، تمركز البنا ويقظته مكنته من إتخاذ القرار الفنى والإداري بدون تردد.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 89 يستدعى الـVAR محمود البنا لاحتمالية وجود بطاقة حمراء على يوسف أوباما، لاعب الزمالك، بعد ما تلقى الأخير بطاقة صفراء للدخول بتهور على لاعب الإسماعيلي، ويشاهد البنا الحالة ويقر بعدم وجود بطاقة حمراء، نظرا لعدم وجود عنصرى السرعة والقوة فى تدخل أوباما والقرار صحيح.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: بذل الدولى محمود البنا جهدا كبيرا فى عنصر اللياقة البدنية والسرعة وتنوع فى أسلوب الجرى على مدار شوطى المباراة واستخدام السرعات القصيرة وتبنى أسلوب الجرى الجانبى فى معظم دقائق المباراة.

عنصر العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من دسوقى وأحمد مصطفى ومحمد هاشم وعماد حمدى وباهر المحمدى، لاعبي الإسماعيلي، للتهور وتعطيل الهجوم الواعد واعتراض التصويب على المرمى باليد فى الدقائق 36, 51, 68, 71, 82 بتقدير صحيح، وأنذر كلا من عبد الله جمعة ويوسف أوباما، لاعبي الزمالك لتعطيل الهجوم الواعد والتهور فى الدقائق 54, 89 بتقدير صحيح.

المساعد الأول : قرار ممتاز بالسماح باستمرار اللعب فى الدقيقة 94 فى حالة الهدف الثانى لصالح نادى الزمالك، حيث إن عمر السعيد مهاجم الزمالك، كان فى نصف الملعب الخاص به لحظة تمرير الكرة له من أحمد سيد زيزو.

المساعد الثاني : أشار إلى حالة تسلل في الدقيقة 77 بتقدير صحيح وتعاون فى الدقيقة 36 باحتساب المخالفة لصالح نادى الزمالك بتقدير صحيح.

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام VAR: استدعاء غير مبرر من حكام غرفة الـVAR لمحمود البنا فى الدقيقة 89 لاحتمالية وجود بطاقة حمراء على يوسف أوباما، قرار محمود البنا صحيح بإشهار البطاقة الصفراء.