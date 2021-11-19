شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قمر رئيس اتحاد الطائرة الجديد: هدفنا الاهتمام بالمنتخبات ونبذ الخلافات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ياسر قمر الفائز برئاسة اتحاد الكرة الطائرة الشكر للجمعية العمومية على حرصها على التواجد في الانتخابات، واختيار مجلس منتخب بعد فترة طويلة غابت عنها المجالس المنتخبة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هدف المجلس الجديد هو الاهتمام بالمنتخبات الوطنية في كافة الأعمار، موضحا أن قطاع الناشئين يحتاج إلى عمل كبير.

وأضاف قمر أن لديه هدفا هو نبذ الخلافات بين أبناء اللعبة وتوحيد صفوفهم، بما يخدم ويرتقي بالكرة الطائرة.

ونجح ياسر قمر فى رئاسة اتحاد الكرة الطائرة بالفوز على منافسه شريف الشمرلى فى الانتخابات التى عقدت ظهر اليوم، بينما نجحت هناء حمزة فى منصب نائب الرئيس وعمرو مخلوف نائبا للصندوق.