شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: هزيمة القمة سبب منح الفرصة للاعبين الجدد أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أهمية الفوز الذى حققه الفريق على الإسماعيلي فى الجولة الرابعة للدوري الممتاز مساء اليوم الجمعة، موضحاً أن الفريق اكتسب قوة أكبر داخل الملعب بمرور الوقت.

وأضاف المدير الفني للزمالك فى المؤتمر الصحفي بعد المباراة، "الفوز فى لقاء اليوم منطقي، ونمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين على أعلى مستوى، وأثق فى قدراتهم كثيرا".

وأوضح كارتيرون أنه بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في لقاء الأهلي قام بمراجعة كل الأوراق وفضل البداية بلاعبين جدد لأنهم يستحقون الفرصة فى المباريات.

وأضاف كارتيرون، "أهنئ عبد الله جمعة وإمام عاشور على تمديد عقودهما مع النادي، فجمعة لاعب يمتلك إمكانيات رائعة ومختلفة وهو قادر على إفادة الفريق في أكثر من مركز، وأنا سعيد بأدائه فى مباراة اليوم في مركز الظهير الأيمن، ومشاركته جاءت بعد تدريبه خلال الفترة الأخيرة.. وفضلنا عدم الدفع بالمثلوثي بسبب عودته مؤخرا من صفوف المنتخب التونسي".

وتابع كارتيرون، "منحت تعليماتي للثلاثي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومصطفى فتحي بتبديل مراكزهم خلال اللقاء، وبن شرقي لاعب كبير، حتى إذا كان مستواه لم يكن الأفضل خلال الفترة الأخيرة".

وأكد المدير الفني للأبيض تصريحاته أنه يثق فى جميع اللاعبين، موضحا أنه يجب عليه تجهيز جميع اللاعبين من أجل المنافسة على البطولات.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.