شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح: الأهلي وجد ضالته في "بيرسي تاو" وعبد القادر بإمكانه صنع الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح وليد صلاح الدين، نجم فريق الاهلى سابقا، بأن التعاقد مع الجنوب أفريقى بيرسى تاو جاء في التوقيت المناسب، وأنه اللاعب المناسب التي يحتاجه الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وقال وليد صلاح الدين، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، إن أحمد عبد القادر وعمار حمدى من أوراق الاهلى الرابحة في المباريات، حيث بإمكانهما صنع الفارق خلال أحداث اللقاء.

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي المقاولون العرب في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق بدر بانون أيمن أشرف علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية حمدي فتحي أليو ديانج محمد مجدي أفشة بيرسي تاو

خط الهجوم: محمد شريف.