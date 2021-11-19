شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي وطارق حامد يخضعان لاختبار المنشطات بعد مواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع المغربي أشرف بن شرقي وطارق حامد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاختبار المنشطات، عقب مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة باستاد الإسماعيلية.
جاء هدف الزمالك الأول عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، بينما تكفل عمر السعيد بتسجيل الهدف الثاني للفريق الأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتعافى الزمالك من هزيمة الجولة الماضية أمام الأهلى في القمة، بينما واصل الإسماعيلي نزيف النقاط
بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، فاز فى 3 وخسر لقاءً وحيدا، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 5، فيما يقبع الإسماعيلى بالمركز الأخير بدون بعدما خسر مبارياته الأربع بالمسابقة، وتلقت شباكه تسعة أهداف وسجل هدفا وحيدا.