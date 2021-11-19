شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي وطارق حامد يخضعان لاختبار المنشطات بعد مواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع المغربي أشرف بن شرقي وطارق حامد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاختبار المنشطات، عقب مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة باستاد الإسماعيلية.

وحقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم .