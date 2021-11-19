شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي الاتحاد: وضعنا جماهير النادي تحت الضغط وما زلنا نبنى فريقا للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عادل ميسى، لاعب الاتحاد السكندري، أن الفوز الذى حققه الفريق بالأمس على نادي الجونة هو ثمرة عمل الجهاز الفني ومجهود اللاعبين عن الفترة الماضية، موجها اعتذاره للجماهير التي تضعها نتائج الاتحاد تحت الضغط قائلا: "لسه بدري، بنحاول نبني فريق للمستقبل، ونعدكم بالانتصارات في الفترة المقبلة".

وقال ميسي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد السكندري عقب الفوز على الجونة أمس: "الجهاز الفني يقوم بعمل كبير مع اللاعبين، لا يوجد تقصير من أي طرف، لكننا نحاول إيجاد التشكيل وطريقة اللعب المناسبة، ما زلنا في بداية المسابقة والقادم سيكون أفضل".

وتابع اللاعب: "حسام حسن مدرب طموح ويعمل بضمير، لن نتحدث في نتائج الماضي، القادم بأيدي اللاعبين وسنحاول إسعاد الجهاز الفني ورئيس النادي وجماهير الفريق المساندة والداعمة لنا باستمرار".

حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على الجونة بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق خالد الغندور، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، عقب كرة مقصيه رائعة استغلها اللاعب من عرضية زميلة هشام صلاح والتي سكنت شباك إسلام طارق حارس مرمى فريق الجونة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 4 محتلا المركز الثانى عشر.