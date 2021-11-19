شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الإسماعيلى والزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة الأول بنى الزمالك فوزا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف الزمالك الأول عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، بينما تكفل عمر السعيد بتسجيل الهدف الثاني للفريق الأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتعافى الزمالك من هزيمة الجولة الماضية أمام الأهلى في القمة، بينما واصل الإسماعيلي نزيف النقاط.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز فى 3 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 5، فيما يقبع الإسماعيلى بالمركز الأخير بدون، بعدما خسر مبارياته الأربع بالمسابقة، وتلقت شباكه تسعة أهداف وسجل هدفا وحيدا.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وأيمن حفني ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

فيما بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: حارس مرمى: محمد فوزى، خط الدفاع: محمد دسوقى – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحى، خط الوسط: محمد عادل – عماد حمدى، أمامهم: أحمد مصطفى – شكرى نجيب – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم: شيلونجو.

على مقاعد البدلاء.. أحمد عادل عبد المنعم، عبد الله جمعة، محمد صادق، محمد عمار، أحمد عيد، عمر الوحش، محمد الشامى، أحمد مدبولى ودونجا.