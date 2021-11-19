شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلى يهتف للاعبين فى المدرجات أمام المقاولون العرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هتف جمهور الأهلى للاعبين فى مدرجات استاد الأهلى والسلام فى المباراة المقامة حاليا أمام المقاولون العرب بختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي بنفس تشكيل مباراة القمة الأخيرة ضد الزمالك والمكون من:حراسة المرمى: محمد الشناوي،الدفاع: أكرم توفيق وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف،الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة،الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف.

فيما يخوض المقاولون المباراة بتشكيل مكوّن من :حراسة المرمى: محمود أبو السعود،خط الظهر: باسم علي، فاروقا نور الدين، محمد سمير، أحمد عبد العزيز،خط الوسط: أحمد مجدي، عبد الرحمن جبنة، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد،وفي الهجوم عمر بسام.

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً هاماً على غريمه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للدوري قبل فترة التوقف الدولى فيما يفتش ذئاب الجبل عن العودة للانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 9 نقاط من ثلاث مباريات مسجلا عشرة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.