شكرا لقرائتكم خبر عن تحية خاصة من النحاس لـ"عم حارس" قبل مباراة الأهلى والمقاولون العرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب بتحية عم حارس عامل غرف لاعبى فريق الأهلى عقب وصوله مباشرة إلى ستاد السلام استعدادا لمواجهة الفريق الأحمر.

وانطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والمقاولون العرب باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز. ووصلت حافلة الأهلي إلى استعدادا لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم، الجمعة، فى ختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً هاماً على غريمه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للدوري قبل فترة التوقف الدولى فيما يفتش ذئاب الجبل عن العودة للانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 9 نقاط من ثلاث مباريات مسجلا عشرة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.