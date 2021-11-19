شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يشعل صراع صدارة الهدافين مع مروان حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد أحمد سيد زيزو إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم برصيد "4" أهداف بالتساوي مع مروان حمدي مهاجم سموحة، بعدما سجل زيزو هدف الفريق الأبيض الأول في مرمى الإسماعيلي.

وحقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف الزمالك الأول عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، بينما تكفل عمر السعيد بتسجيل الهدف الثاني للفريق الأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتعافى الزمالك من هزيمة الجولة الماضية أمام الأهلى في القمة، بينما واصل الإسماعيلي نزيف النقاط

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز فى 3 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 5، فيما يقبع الإسماعيلى بالمركز الأخير بدون بعدما خسر مبارياته الأربعة بالمسابقة وتلقت شباكه تسعة أهداف وسجل هدفا وحيدا.