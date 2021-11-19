الامارات | دبي تبهر العالم بحفل افتتاح مونديال الكاراتيه.. ومصرية تحرز ذهبية (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تبهر العالم بحفل افتتاح مونديال الكاراتيه.. ومصرية تحرز ذهبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت رسمياً، الجمعة، بطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات، في نسختها الـ 25، المقامة منذ 16 نوفمبر الجاري في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، ويسدل الستار عنها السبت، بمشاركة 1000 لاعباً ولاعبة من 117 دولة.

وحضر مراسم حفل الافتتاح الرسمي، كل من الأمين العام المساعد في الهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، والأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية في اللجنة الأولمبية الوطنية المهندسة عزة بنت سليمان، والأمين العام المساعد في مجلس دبي الرياضي ناصر آل رحمة، ورئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيوس إسبينوس، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه والنائب الأول للاتحاد الدولي اللواء ناصر عبد الرزوقي، ورئيس جمعية الرياضيين في الإمارات الدكتور أحمد الشريف، وعدد من كبار الشخصيات الدولية والمحلية.

وفي سياق متصل، أهدت المصرية أحلام يوسف، أولى الميداليات الذهبية، وذلك في منافسات الـ «كوميتيه» لوزن 55 كيلوغرام للسيدات، مع العلم أنها المشاركة الأولى للاعبة في بطولات كأس العالم.

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