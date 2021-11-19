الامارات | محمد صلاح يزور مدرسة في مصر.. وطالب يسأله: هل ستبقى في ليفربول؟ (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يزور مدرسة في مصر.. وطالب يسأله: هل ستبقى في ليفربول؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي زيارة افتراضية مفاجئة لمدرسة في مصر، من أجل المشاركة في دعم واحتفال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بافتتاح 18مدرسة جديدة بالتعاون مع شركة فودافون.

وشملت زيارة صلاح الافتراضية لمدرسة عمر الفاروق بالقاهرة، يوما خاصا لمشاركة أفكاره حول أهمية التعليم الرقمي في الوقت الحالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهور محمد صلاح (29 عاماً) برفقة الطلاب من مختلف الجنسيات في وقت تعالت ضحكات الطلاب الذين لم يصدقوا بأنهم يتحدثون مباشرة إلى النجم الكبير الذي تعتبر تجربته الكروية الاحترافية نموذجاً يحتذى به، حتى أن صلاح مدرج ضمن المنهاج الدراسي المصري.

وسأله أحد الطلاب عن مستقبله فيما إذا كان سيمدد عقده مع ليفربول أو يغادر لأحد الأندية، فرد صلاح: "شغال في الصحافة والا إيه؟ لسا مش عارف والله!".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news