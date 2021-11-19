شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى والزمالك "حبايب" فى الشوط الأول من قمة الجولة الرابعة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الإسماعيلي وضيفه الزمالك بالتعادل السلبي، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة قوية ومثيرة، وأرسل عبد الرحمن مجدي تمريرة عرضية من جهة اليسار وحولها عبد الرحمن مجدي برأسية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت الكرة لخارج الملعب، ورد الزمالك جاء عن طريق اشرف بنشرقي الذى سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها باهر المحمدي قبل وصولها للمرمى.

واصل الفريق الأبيض ضغطه على الدراويش، وأرسل أحمد سيد زيزو الكرة داخل منطقة الجزاء ولمسها سيف الدين الجزيري بكعب القدم من على القائم الأول ولكن شتتها الدفاع، بعدها إمام عاشور سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها باهر المحمدي قبل وصولها للمرمى. ورد عبد الرحمن مجدي من جديد بكرة مقوسة مرت على يمين حارس الزمالك بجوار المرمى، بعدما تعرض شكرى نجيب لاعب الإسماعيلي لإصابة قبل مرور نصف ساعة بقليل. وأشهر الحكم محمود البنا أول بطاقات اللقاء، مانحا محمد دسوقي ظهير ايسر الإسماعيلي البطاقة الصفراء بعد التدخل القوي على أحمد سيد زيزو، بعدها بدقائق دخل عماد حمدي لاعب الإسماعيلي في مشادة خفيفة مع اشرف بن شرقي لكن البنا تدخل وأمر باستمرار اللعب دون اي قرارات ادارية للاعبين. ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات فاز فى مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 فيما يقبع الإسماعيلى بالمركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما خسر مبارياته الثلاث بالمسابقة وتلقت شباكه سبعة أهداف وسجل هدف وحيد. ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وأيمن حفني ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حارس مرمى: محمد فوزى، خط الدفاع: محمد دسوقى – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحى، خط الوسط: محمد عادل – عماد حمدى، أمامهم: أحمد مصطفى – شكرى نجيب – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم: شيلونجو.

وعلى مقاعد البدلاء.. أحمد عادل عبد المنعم عبد الله جمعة ، محمد صادق ،محمد عمار،أحمد عيد ، عمر الوحش ، محمد الشامى ، أحمد مدبولى ، دونجا.