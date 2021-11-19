شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يضيف الهدف الثانى للزمالك فى شباك الإسماعيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عمر السعيد، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الهدف الثانى لفريقه فى شباك الإسماعيلى بالدقيقة 94 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وأيمن حفني ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حارس مرمى: محمد فوزى، خط الدفاع: محمد دسوقى – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحى، خط الوسط: محمد عادل – عماد حمدى، أمامهم: أحمد مصطفى – شكرى نجيب – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم: شيلونجو.

على مقاعد البدلاء.. أحمد عادل عبد المنعم عبد الله جمعة ، محمد صادق ،محمد عمار،أحمد عيد ، عمر الوحش ، محمد الشامى ، أحمد مدبولى ، دونجا.