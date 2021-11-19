شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى يقضى شهر العسل فى دبى بعد زفافه بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر بيج رامى بطل كمال الأجسام والفائز بلقب مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالى إلى دبى لقضاء شهر العسل بعدما احتفل بزفافه بساعات.

وشهدت الساعات الماضية احتفال بيج رامى بحفل زفافه بأحد فنادق الإسكندرية حيث محل إقامة العروس.

ويستعد بيج رامى بطل مستر أولمبيا للمشاركة فى النسخة الجديدة من البطولة والتى تقام نهاية عام 2022.

أكدت مصادر مقربة من البطل المصرى العالمى رامى السبيعى الشهير بـ"بيج رامى"، الحاصل على بطولة العالم فى كمال الأجسام "مستر أولمبيا"، زواجه مساء أمس الخميس، للمرة الثانية، مشيرا إلى أن زوجته الأولى التى على صلة قرابة بها قد انفصلا مؤخرا ولم تكن فى استقباله فى المطار لدى عودته للقاهرة من الولايات المتحدة.

جاء ذلك عقب انتشار العديد من الصور عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، ظهر خلالها البطل العالمى مرتديا بدلة الزفاف وبجواره زوجته وصور أخرى من عقد القران.

وأصبح بيج رامى، أول لاعب مصرى يُتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر فى عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين فى الوطن العربى وإفريقيا مرتين متتاليين.

ونجح بيج رامى فى أن يصبح حديث الشارع الرياضى، بعد تتويجه بلقب ببطولة مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالى، بعد تغلبه على منافسه الأمريكى براندون كيرى والإيرانى هادى شوبان.

وراهن بيج رامى على الفوز باللقب فى هذه النسخة، حيث قال خلال المؤتمر الصحفى للبطولة أنه بذل مجهودًا كبيرًا منذ تتويجه بلقب النسخة الماضية حتى يتمكن من هزيمة نفسه هذا العام والفوز باللقب للعام الثانى على التوالي.

وكان بيج رامى، تصدر ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت بمدينة أورلاندو فى ولاية فلوريدا الأمريكية، التى شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى، اللذان فشلا فى التأهل للجولة الختامية.