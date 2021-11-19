شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يشكو التحكيم لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، لاتحاد الكرة المصري، من قرارات التحكيم فى المباريات الأربعة الماضية، رغم تحقيق الفريق انتصارين وتعادل فى واحد مقابل خسارة وحيدة.

وطالب إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندرى بتطبيق العدالة التحكيمية على جميع الأندية بشكل متساو، مؤكدين تجاهل الحكام فى المباريات السابقة للجوء لتقنية الـvar في بعض الحالات التي تثير جدل لصالح زعيم الثغر، بينما يكون الفار موجودا بقوة في كل القرارات التي تأتي ضد لاعبى الاتحاد.

كما اشتكى النادي بشكل ودي لرابطة الأندية المحترفة من ضغط المباريات، حيث لعب الفريق أمس مباراة الجونة وسيواجه بعد غد الأحد مصر المقاصة، ما لا يمنح الفريق فرصة التقاط الأنفاس.

وطالب الجهاز الفني من مسئولي الرابطة ولجنة المسابقات توزيع المباريات بشكل عادل، خاصة أن هذا الموسم سيشهد العديد من التوقفات بسبب ارتباطات المنتخب الوطني سواء كأس العرب أو تصفيات المونديال أو بطولة أفريقيا التي تتطلب إيقاف المسابقة لمدة 40 يومًا.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على الجونة بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق خالد الغندور مهاجم فريق الاتحاد السكندرى عقب كرة مقصيه رائعة أستغلها اللاعب من عرضية زميلة هشام صلاح والتي أسكنت شباك إسلام طارق حارس مرمى فريق الجونة .