شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتقدم للزمالك على الإسماعيلى بهدف من ضربة جزاء فى الوقت القاتل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه فى شباك الإسماعيلى من ضربة جزاء بالدقيقة 84 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وأيمن حفني ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حارس مرمى: محمد فوزى، خط الدفاع: محمد دسوقى – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحى، خط الوسط: محمد عادل – عماد حمدى، أمامهم: أحمد مصطفى – شكرى نجيب – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم: شيلونجو.

على مقاعد البدلاء.. أحمد عادل عبد المنعم عبد الله جمعة ، محمد صادق ،محمد عمار،أحمد عيد ، عمر الوحش ، محمد الشامى ، أحمد مدبولى ، دونجا.